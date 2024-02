Nederlandse ambtenaren bekritiseren Israël in internationale brief

Nederlandse ambtenaren hebben samen met collega’s uit Europa en de Verenigde Staten een brief ondertekend waarin het Israëlische beleid in de Gazastrook wordt bekritiseerd. Ze zijn bang dat de westerse regeringen door Israël te steunen bijdragen aan oorlogsmisdaden.

De ambtenaren stellen dat Israël “geen grenzen” kent tijdens de militaire operatie in Gaza, die begon nadat de Palestijnse militante beweging Hamas op 7 oktober Israël had aangevallen. In de brief wordt gesproken over “tienduizenden te voorkomen burgerdoden” en over het risico op genocide.

De overheidsmedewerkers zijn onder meer bang dat de steun aan Israël ten koste gaat van de geloofwaardigheid van het Westen, dat zich wel fel uitspreekt voor vrijheid en mensenrechten in bijvoorbeeld Oekraïne, Iran, Rusland en China. Ze willen dat westerse landen stoppen met militaire steun aan Israël en druk uitoefenen om een duurzaam staakt-het-vuren te bewerkstelligen.

Het is volgens The New York Times voor het eerst dat ambtenaren zich internationaal verenigen om kritiek te uiten op hun eigen regeringen. Naast in Nederland en de VS werken ze onder meer voor de EU, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. De ondertekenaars zeggen het als hun plicht te zien om er alles aan te doen dat hun regeringen niet meewerken aan “de ergste menselijke catastrofe van deze eeuw”.

Nederlandse ambtenaren hebben sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas al vaker hun onvrede geuit. Ze hebben al zes keer gedemonstreerd voor de ingang van het ministerie van Buitenlandse Zaken omdat ze het niet eens zijn met de opstelling van de Nederlandse regering. Onderaan de verklaring van vrijdag staan Nederlandse ambtenaren genoemd als “coördinerende partij” voor de brief.