Nog veel mis met info over allergenen, constateert NVWA

In horeca, instellingen, detailhandel en ambachtelijke bedrijven krijgen mensen nog te vaak onvoldoende informatie over de allergenen in de niet voorverpakte levensmiddelen die daar worden gebruikt en aangeboden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleerde in 2023 bij 6548 van dergelijke ondernemingen. “Ruim de helft voldeed niet aan de wettelijke regels voor het verstrekken van allergeneninformatie”, aldus de organisatie. Vooral in de horeca gaat er nog veel mis.

Bij 2008 inspecties (30,7 procent) bleek het bedrijf in kwestie op geen enkele wijze over allergenen in levensmiddelen te informeren. Volgens de NVWA hebben 500.000 Nederlanders een voedselallergie. Zij kunnen ziek worden en zelfs overlijden door het eten van bijvoorbeeld (soms zelfs al een klein beetje) gluten, noten of schaal- en schelpdieren.

Ondernemers zijn daarom verplicht om bepaalde allergenen te vermelden, bijvoorbeeld op kaartjes in de vitrine of door informatie op de menukaart. Ze moeten gasten ook laten weten dat zij altijd vragen over allergenen kunnen stellen.

Bij 1081 inspecties (16,5 procent) verstrekte de ondernemer wel mondelinge informatie over allergenen, maar was deze informatie niet schriftelijk of digitaal beschikbaar voor het personeel en de NVWA. En bij 807 inspecties (12,3 procent) ontbrak een duidelijk zichtbare vermelding dat de consument voor de allergeneninformatie naar het personeel kan.

De meeste afwijkingen constateerden de inspecteurs bij horecabedrijven (51,8 procent voldeed daarvan niet), gevolgd door retail ofwel detailhandel (46 procent) en ambachtelijke bedrijven (44,8 procent). Bij zorginstellingen was het afwijkingspercentage lager, maar toch gaat het ook daar in 28,6 procent van de organisaties niet goed.