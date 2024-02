Omwonenden komen en gaan in wijkhub na explosie Rotterdam

Bij de zogenoemde wijkhub in Rotterdam, in de buurt van het door een explosie getroffen pand, is het vrijdag een komen en gaan van buurtbewoners. Zij kunnen daar bij ambtenaren van de gemeente Rotterdam terecht met hulpvragen, om informatie te krijgen of hun verhaal te vertellen. De wijkhub Pendrecht en Zuidwijk is vrijdag geopend tot 20.00 uur.

“We zien mensen die erg geschrokken zijn door wat er is gebeurd en uit medeleven vragen komen stellen, maar ook mensen die echt geraakt zijn door de explosie”, vertelt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam. “Ze zijn bijvoorbeeld hun spullen kwijt en hebben niets meer behalve de kleding die ze aan hebben. Anderen kunnen hun woning niet in omdat het nog niet veilig is.”

De woordvoerder hoopt dat het voor de buurtbewoners fijn is dat zij in de wijkhub hun ei kwijt kunnen en geholpen worden. Zo kunnen ook ondernemers die schade hebben opgelopen daar terecht met vragen. “Er zijn al best wat initiatieven opgezet om bewoners te helpen, in samenwerking met maatschappelijke organisaties”, ziet hij. “Een voetbalclub is aan het crowdfunden en bewoners zamelen kleding in.”

Zaterdag is de wijkhub open van 12.00 uur tot 16.00 uur. Maandagavond is er een bijeenkomst waarin buurtbewoners worden bijgepraat over de stand van zaken.

De explosie vond afgelopen maandag plaats op de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid.