Politie schiet op gestolen auto op A12

De politie heeft vrijdagmorgen op de A12 ter hoogte van Bergh (Gelderland) rond 06.00 uur geschoten op een auto. Dat gebeurde volgens de politie toen de bestuurder van de auto, die eerder gestolen zou zijn, op een agent leek af te rijden. Na het schot is de bestuurder weggereden en niet meer gevonden, aldus de politie.

De politie kreeg een melding van een gestolen auto die op de A12 in de richting van Duitsland reed. Bij tankstation Bergh-Zuid sloeg de auto af en stopte. Agenten gingen op de wagen af, maar toen leek de bestuurder op een van de agenten in te willen rijden. Een andere agent loste daarop een schot. Of daarbij iemand is geraakt is onbekend. De politie onderzoekt de zaak.