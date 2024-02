Adema spreekt met LTO, boerenclub noemt het ‘spoedoverleg’

Landbouwminister Piet Adema gaat volgende week in gesprek met de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), de koepelorganisatie van boerenondernemers. Onderwerp van gesprek is de mestmarkt. Het gaat om een gesprek dat al langer werd gepland, geeft het departement aan. LTO spreekt op de website van een “spoedoverleg”.

Eind vorig jaar is met de Tweede Kamer afgesproken dat de demissionaire bewindsman in gesprek zou gaan met boerenbelangenorganisaties over de druk op de mestmarkt, aldus een woordvoerster van Adema. Tijdens het gesprek zullen de boerenprotesten en onrust in de sector als actualiteit inderdaad ter sprake komen, denkt de zegsvrouw. Maar van een spoedoverleg is dus geen sprake.

Volgens de LTO heeft “de onrust een kookpunt bereikt”. Boeren hebben het gevoel dat ze klem zitten door de stapeling van (Europese) regels waaraan zij zich moeten houden. In verschillende Europese landen zijn boeren, vaak met trekkers, de straat op gegaan om te demonstreren tegen deze stapeling van regelingen. In Nederland zijn verschillende snelwegen en grensovergangen geblokkeerd.

In reactie op de boerenprotesten, waaronder snelwegblokkades, zegt Adema via een woordvoerder dat boeren die in de knel zitten niet zijn “geholpen met protesten die vernielingen veroorzaken”. “Daar kun je draagvlak en sympathie mee verliezen. Laten we respectvol naar elkaar blijven en het gesprek met elkaar blijven aangaan”, aldus de bewindsman.

Zelf was de minister ook doelwit van wat in politiek Den Haag als een “verkapte bedreiging” wordt gezien. Farmers Defence Force-leider Mark van den Oever zei in een filmpje dat Adema “in het middelpunt van de belangstelling” komt te staan tijdens de felle boerenacties. Specifiek op die insinuatie kan het ministerie niet reageren. Demonstreren moet wel gebeuren binnen de grenzen van de wet, roept Adema nog eens op.