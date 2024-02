Langer geen treinverkeer Almelo-Mariënberg na brand in Vroomshoop

Het treinverkeer tussen Almelo en Mariënberg ligt tot en met vrijdagavond stil, zo meldt ProRail. De spoorbeheerder liet eerder op zondag al weten dat er geen treinen konden rijden op het traject omdat er asbest op het spoor terecht was gekomen na een grote brand op een industrieterrein in Vroomshoop. Nu is duidelijk dat de schoonmaak langer gaat duren dan in eerste instantie werd gedacht.

De asbest is over een afstand van 240 meter op het spoor beland. De komende dagen wordt door specialisten “hard gewerkt” om dit op te ruimen. Terwijl dat gebeurt kunnen er geen treinen rijden. Ook is het station van Vroomshoop onbereikbaar. “We betreuren de overlast voor reizigers”, aldus ProRail.

De NS zet de hele week stopbussen in op het traject en raadt reizigers aan hun reis kort voor vertrek te plannen, zodat ze het meest actuele reisadvies krijgen.