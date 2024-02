LTO houdt grote bijeenkomst met duizend boeren en tuinders

Land- en tuinbouworganisatie LTO houdt volgende maand een landelijke bijeenkomst met duizend leden, meldt de boerenbelangenorganisatie. Tijdens de manifestatie spreken boeren met Tweede Kamerleden over hun zorgen over het “in moordend tempo” groeiend aantal regels en voorschriften waar boeren en tuinders zich aan moeten houden en over oplossingen voor minder regels op de korte termijn.

“Het kabinet belooft al jaren om haast te maken met toekomstregelingen. Maar er is nog geen zicht op openstelling van regelingen voor de ‘blijvers’. Tegelijkertijd wordt er steeds weer nieuw beleid over agrariërs uitgestort. De inkt van een maatregel is nog niet opgedroogd of een andere maatregel komt daar bovenop”, schrijft LTO in een brief aan leden. De belangenorganisatie is het onder meer niet eens met bufferstroken om de waterkwaliteit van sloten naast landbouwgrond te beschermen en kalenderdata waarop een oogst klaar moet zijn.

De manifestatie is op donderdagavond 7 maart en zal volgens LTO op een centrale plek in Nederland zijn. Waar precies is nog niet bekend, meldt een woordvoerder. Ook is nog niet duidelijk welke Tweede Kamerleden erbij zijn.

Boeren in onder meer België en Frankrijk begonnen onlangs met het blokkeren van onder meer snelwegen en distributiecentra van supermarkten om de toenemende regeldruk vanuit de Europese Unie. Ook in Nederland hebben landbouwers snelwegen geblokkeerd en zijn boeren op trekkers naar meerdere provinciehuizen gereden. De regering en het parlement zijn volgens LTO verantwoordelijk voor het opkomen voor de belangen van Nederlandse boeren en tuinders. “Dát is dus ook het niveau waarop wij onze zorgen neer willen leggen, en waar we het gesprek willen voeren over oplossingen om uit de beleidsklem te komen.”

Farmers Defence Force (FDF) liet al weten een landelijke actie voor te bereiden en tot dinsdag wilde acties te houden. Het landelijk protest moet dit weekend plaatsvinden.