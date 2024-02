Trump daagt Biden uit voor debat in presidentiële race van 2024

Voormalig president Donald Trump, die heeft geweigerd met een van zijn rivalen te debatteren voor de Republikeinse presidentsnominatie, zei maandag dat hij zo spoedig mogelijk met de Amerikaanse president Joe Biden wilde debatteren. “Ik zou nu graag met hem willen debatteren omdat we moeten debatteren. We moeten debatteren voor het welzijn van het land”, zei Trump in een conservatief radioprogramma.

Biden, die in Las Vegas was voor een campagne-evenement, reageerde gevat op Trumps oproep, maar niet concreet: “Als ik hem was, zou ik ook met mij willen debatteren. Hij heeft niets te doen”.

Biden hoefde ook niet concreet te reageren. Beide politici zijn immers nog niet formeel genomineerd door hun respectievelijke partijen. Trump is wel met afstand koploper in de Republikeinse race om Biden uit te dagen bij de verkiezingen van 5 november. Biden won zaterdag de Democratische voorverkiezingen in South Carolina en wint naar verwachting de nominatie van zijn partij.

Trump en Biden debatteerden twee keer tijdens de race van 2020. Een derde debat werd geannuleerd toen Trump covid bleek te hebben en weigerde deel te nemen aan een virtueel evenement. Traditioneel zijn er drie presidentiële debatten tussen de kandidaten van de twee grote Amerikaanse partijen.

