Vorige week 1000 asielaanvragen, instroom blijft hoog

Nog altijd komen er aanmerkelijk meer asielzoekers naar Nederland dan in voorgaande jaren. Vorige week zijn ongeveer duizend asielaanvragen geregistreerd, tegen zevenhonderd in dezelfde week vorig jaar en zeshonderd nog een jaar eerder. Voor de achttiende week op rij ligt de instroom hoger dan in dezelfde week een jaar eerder.

In de eerste vijf weken van het jaar waren er ongeveer 4800 asielaanvragen, gemiddeld dus bijna duizend per week. Vorig jaar waren er na vijf weken zo’n 3500 aanvragen binnen en het jaar ervoor zo’n 3200. In 2021 waren de cijfers vertekend door coronamaatregelen, maar ook in de jaren daarvoor stond de teller rond deze tijd steeds op ongeveer 3000.

Bij de wekelijkse cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid over de asielinstroom gaat het niet alleen om nieuwe aanvragen, maar bijvoorbeeld ook om nareizigers. Dit zijn mensen die naar Nederland mogen komen om zich aan te sluiten bij een familielid dat asiel heeft gekregen. Het gaat om afgeronde cijfers, dus de werkelijke aantallen kunnen iets afwijken.