Actievoerders zoeken volgens politie grenzen van wet vaker op

De korpsleiding van de politie treedt waar mogelijk op bij protestacties die grensoverschrijdend zijn. Dit zegt een woordvoerster van de korpsleiding in reactie op vragen over de boerenprotesten van maandagavond en -nacht. Hierbij werden onder meer wegen geblokkeerd en branden gesticht. Volgens de korpsleiding zoeken actievoerders steeds vaker de grenzen van de wet op om hun punt te maken.

De politie zegt protesten van “radicale actievoerders” niet te tolereren als die ten koste gaan van de veiligheid en openbare orde. “Daar treden we tegen op door waar mogelijk direct te handhaven of verdachten aan te houden voor strafbare feiten. Ook zetten we ons samen met het Openbaar Ministerie maximaal in om verdachten van ernstige strafbare feiten op te sporen en te vervolgen. Dat het in bepaalde situaties lijkt alsof er niet direct wordt opgetreden, betekent niet dat dit achteraf niet alsnog gebeurt”, aldus de woordvoerster.

De korpsleiding benadrukt dat het per situatie of per gemeente verschilt hoe wordt opgetreden. Dat heeft te maken met lokaal gemaakte afspraken. “Ook hoe een situatie zich ontwikkelt en welke professionele inschatting de collega’s ter plekke maken, speelt een belangrijke rol”, laat de woordvoerster weten. Ze benadrukt dat de politie de situatie altijd eerst probeert te de-escaleren door “een stevig gesprek”.

Justitieminister Dilan Yeşilgöz zei dinsdagmiddag de top van de politie en het Openbaar Ministerie bijeen te roepen voor spoedoverleg over het optreden bij de uit de hand gelopen demonstraties van boeren en klimaatactivisten.