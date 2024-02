China in verzet tegen ‘kwaadaardige speculaties’ na spionagebericht

China staat niet toe “dat enig land of individu dat gebruikmaakt van de Chinese infrastructuur” zich bezighoudt met illegale activiteiten als cyberaanvallen. Dat laat een woordvoerder van de Chinese ambassade in Den Haag dinsdagavond weten, korte tijd nadat bekend was geworden dat het ministerie van Defensie vorig jaar Chinese spionagesoftware op een computersysteem van de krijgsmacht heeft gevonden. “China verzet zich tegen alle kwaadaardige speculaties en ongegronde beschuldigingen”, staat in een schriftelijke verklaring van de ambassade.

In de verklaring staat dat China zich “altijd krachtig verzet” tegen cyberaanvallen in welke vorm dan ook en dat het land hard optreedt, “in overeenstemming met de wet”. Volgens de woordvoerder is cyberveiligheid een gemeenschappelijke uitdaging van alle landen. “We waarborgen gezamenlijk de cyberveiligheid door middel van dialoog en samenwerking.”

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) sprak dinsdag van “geavanceerde” malware die is geplaatst door een Chinese staatsinstelling. De spionagesoftware werd gevonden op een losstaand computernetwerk binnen de krijgsmacht. Het zou niet hebben geleid tot schade aan het netwerk van Defensie, aldus de MIVD.