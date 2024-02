Coalitieoverleg met PVV, VVD en BBB voorlopig klaar voor NSC

Het overleg tussen PVV, VVD, NSC en BBB over een coalitie is voorlopig afgelopen. NSC trekt zich terug uit de gesprekken met de andere drie partijen, meldt partijleider Pieter Omtzigt in een e-mail aan de leden. Hij wil nu eerst het verslag van informateur Ronald Plasterk afwachten. Die zou sowieso binnenkort met zijn eindverslag komen.

Aanleiding voor het staken van de gesprekken voor NSC is de tegenvallende financiële situatie van de overheid. De vier partijen hebben daar recent van de ministeries informatie over gekregen. Omtzigt meldt dat hij daarvan is geschrokken.

Omtzigt zegt dat de partij “net zoals de afgelopen weken, constructief, maar wel zorgvuldig (zal) meewerken aan het vormen van een regering die de urgente problemen van het land effectief aanpakt. Dat kan bijvoorbeeld door constructieve steun aan een minderheidskabinet of een breed extraparlementair kabinet.” Hij lijkt daarmee geen kans meer te zien op een meerderheidskabinet van de vier partijen.

De vier partijen praten al sinds begin december over mogelijkheden om een samenwerking aan te gaan.