CZ vraagt tienduizenden klanten geld terug na computerfout

Tienduizenden klanten van zorgverzekeraar CZ hebben in 2022 of 2023 een hogere vergoeding gekregen voor mondzorg dan waar ze recht op hadden. CZ vordert daarom in totaal miljoenen euro’s terug. Meestal gaat het per klant om “een paar tientjes”, zegt een woordvoerder na berichtgeving van de Volkskrant.

“Maar ik kan natuurlijk niet in de portemonnee kijken van mensen”, zegt de woordvoerder ook. “Voor iemand kan dit veel geld zijn.” De zorgverzekeraar vindt het een erg vervelende softwarefout, die hopelijk niet nogmaals voorkomt. De mensen om wie het gaat, hebben een brief thuis gekregen.

Concreet ging het om klanten die aanvullend verzekerd waren voor mondzorg als gevolg van een ongeval, legt de woordvoerder uit. “In dit geval hebben ze ook mondzorg vergoed gekregen die niet het gevolg was van een ongeval. Dat had niet moeten gebeuren.”