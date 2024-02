Oprit A1 bij Oldenzaal dicht door afval, A50 weer open

De oprit van de snelweg A1 bij Oldenzaal is dinsdagochtend in beide richtingen afgesloten, meldt Rijkswaterstaat. Op beelden van lokale media is te zien dat er afval is achtergelaten, en in de berm woedt een brand.

Maandagavond protesteerden boeren op verschillende snelwegen in het hele land. Deze protesten lijken dinsdagochtend elders nauwelijks meer voor problemen te zorgen, volgens Rijkswaterstaat is ook de A50 bij Beekbergen heropend. Specialisten zijn daar hele nacht bezig weggeweest om de snelweg begaanbaar te maken na een asbestbrand in de berm.