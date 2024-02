Ex-partner aangehouden na overlijden Leidse vrouw

Een 37-jarige man uit Leiden is woensdag aangehouden in een onderzoek naar de dood van een 30-jarige plaatsgenote. De verdachte is de ex-partner van de overleden vrouw, meldt de politie. De recherche houdt in deze zaak rekening met verschillende scenario’s en sluit een misdrijf niet uit.

De hulpdiensten werden maandag naar het Lepelaarsoord in Leiden gestuurd vanwege een “medische noodsituatie”. De 30-jarige bewoonster bleek in zorgwekkende toestand te verkeren en werd naar het ziekenhuis gebracht. Dinsdag overleed ze daar.

De politie startte een onderzoek om de omstandigheden waarin het slachtoffer werd aangetroffen. De aangehouden verdachte wordt verhoord door de recherche.