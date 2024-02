Provincie wijst plannen Defensie voor munitiedepots Groningen af

De plannen die het ministerie van Defensie heeft voor de opslag van munitie in Groningen stuiten op verzet van de provincie. Twee voorgestelde locaties voor munitiedepots, in de gemeenten Groningen en Midden-Groningen, zijn in de buurt van woongebieden met uitbreidingsplannen of een groot bedrijventerrein. Daarnaast gaat het om laaggelegen gebieden waar in de toekomst het waterpeil mogelijk hoger wordt gezet.

“Dit zijn voor ons daarom onacceptabele locaties”, schrijft het college van Gedeputeerde Staten in een zogeheten zienswijze. “Vanwege de grote omvang van de depots en de milieu- en veiligheidsaspecten onderzoeken wij graag samen met u naar mogelijke geschikte locaties in onze provincie”, is de boodschap aan Defensie.

Defensie zegt meer ruimte nodig te hebben vanwege de veiligheidssituatie in de wereld. De provincie heeft daar begrip voor, maar wil dan wel betrokken worden bij “een zorgvuldige ruimtelijke inpassing”.

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NRD) staan ook plannen om het militaire oefendorp in Marnehuizen uit te breiden. Er is verder behoefte aan nieuwe terreinen voor het oefenen en trainen met explosieven, een amfibisch oefenterrein langs de kust en intensiever gebruik van bestaande helikopterlandingsplaatsen.

Die zorgen allemaal voor een toenemende druk op ruimte, natuur, milieu en recreatie, wat kan botsen met provinciale plannen die in ontwikkeling zijn. Groningen vraagt Defensie daarom om een grondige onderbouwing waarin hiermee rekening wordt gehouden, maar ook met de gevolgen voor de gezondheid van omwonenden.

De provincie stelt bijvoorbeeld voorwaarden aan de voorgestelde uitbreiding van het militaire oefenterrein Marnewaard, waar Defensie ook een munitiedepot wil bouwen. Als het gaat over het uitbreiden van oefengebied in de lucht wijst Groningen erop dat er geen negatieve effecten mogen optreden in de Natura 2000-gebieden Lauwersmeer en Waddenzee. “Er dient, zeker bij laagvliegacties, rekening gehouden te worden met het broedseizoen, hoogwatervluchtplaatsen en rustplaatsen van overwinterende vogels.” Ook drones kunnen bepaalde vogelsoorten verstoren, dus dat is voor de provincie ook een punt van aandacht.