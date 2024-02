XR benadrukt demonstratierecht en ‘zal iedere boete aanvechten’

Actiegroep Extinction Rebellion (XR) is vooralsnog niet onder de indruk van het voornemen van de politie en het Openbaar Ministerie om sneller op te treden tegen actievoerders die de wet overtreden. De groep wijst erop dat rechters doorgaans oordelen dat een arrestatie zelf al “genoeg straf” is als iemand de Wet openbare manifestaties overtreedt.

“Daarom zullen we iedere boete aanvechten. De uitkomst zien we met vertrouwen tegemoet”, reageert XR op de aankondiging die politie en justitie samen met demissionair minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) deed. Zij verwezen zowel naar de boerenacties waarbij brand werd gesticht en afval werd gedumpt op wegen, als naar de snelwegblokkades van XR, waarbij de blokkade zelf de voornaamste overtreding is.

“Ook (juist) als de regering het zat is, hebben wij recht vreedzaam te demonstreren”, stelt de actiegroep op X. In een reeks berichten trekken de klimaatactivisten van leer tegen het in hun ogen te harde optreden van de politie bij eerdere demonstraties, onder meer op de A12 in Den Haag. Volgens XR is sprake van “intimideren en criminaliseren van vreedzaam activisme”.