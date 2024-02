Kamermeerderheid steunt plan CU voor limiet aan online gokken

De Tweede Kamer wil dat er nog voor de zomer een algeheel geldende financiële limiet wordt ingesteld voor de hele onlinegokmarkt. Het is een plan van de ChristenUnie, die al lang strijdt tegen de uitwassen van online gokken. CU-fractievoorzitter Mirjam Bikker wil dat er een overkoepelende limiet gaat gelden voor alle onlinecasino’s. Tijdens het begrotingsdebat van Justitie en Veiligheid donderdag diende ze een motie met deze strekking in.

Die heeft op voorhand al een meerderheid, laat de fractie weten. NSC, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, SP, Volt, SGP, JA21 en Denk steunen het voorstel. Donderdagavond wordt duidelijk wat demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) van het voorstel vindt.

Hij kondigde eind vorig jaar strengere regels voor online gokken aan, door een maximum gokbedrag van 150 euro per speler per maand in te stellen. Dat maximum geldt echter voor ieder onlinegokaanbieder afzonderlijk. Volgens Bikker laat “een snelle rekensom zien dat ook met die limiet van 150 euro per maand jongeren alsnog het risico lopen om een modaal maandsalaris te verliezen.” Er zijn 27 onlinegokaanbieders.

“Steeds meer jongeren zitten in de ellende met oplopende schulden en gezinnen gaan eraan kapot”, zegt Bikker. “Bij elke aanbieder kan je ongeremd tot de limiet gokken. En dat moet heel snel stoppen.”

Volgens Bikker kan de goklimiet nu makkelijk worden verhoogd, door met het gokbedrijf te bellen. “Dat gaat natuurlijk niet werken. Een limiet voor het bedrag dat je per maand kan verliezen en kan storten heeft alleen effect als deze bij alle aanbieders geldt.”