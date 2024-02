Leiders PVV, VVD en BBB praten vrijdag door, Omtzigt blijft welkom

PVV, VVD en BBB gaan vrijdagochtend opnieuw verder praten. Dat zeiden de drie partijleiders donderdag na een kort overleg met informateur Ronald Plasterk. Ook NSC-leider Pieter Omtzigt wordt opnieuw uitgenodigd. Hij liet het overleg donderdag wederom aan zich voorbijgaan, omdat hij sinds dinsdag niet meer verder wil met de gesprekken.

Omtzigt heeft een brief geschreven aan Plasterk waarin hij het besluit van NSC zou uitleggen. Geen van de betrokkenen gaat vooralsnog in op de brief. BBB-leider Caroline van der Plas geeft alleen aan dat ze gehoord heeft wat erin staat.

Het was een kort gesprek omdat VVD-leider Dilan Yeşilgöz als justitieminister donderdagmiddag haar begroting moet verdedigen. Er is evenwel nog “een hoop te bespreken”, aldus de voorvrouw van de liberalen, ook zonder Pieter Omtzigt.

Ze noemt het “wel zo netjes” om hem te blijven uitnodigen voor gesprekken met de informateur, ongeacht zijn eigen uitspraken dat die gesprekken voor zijn NSC zijn afgelopen, PVV-leider Wilders vindt een uitnodiging aan de NSC-leider “logisch”. Yeşilgöz: “Het is aan hem om te komen of niet. Maar hij heeft niet gezegd, ik stap er helemaal uit, ik wil er niks mee te maken hebben.”

“Ik had hem er liever bij gehad”, zei Wilders over Omtzigt. “Kijk, het zou heel raar zijn als de informateur hem, nu wij verder spreken, in één keer niet zou uitnodigen.”

“Het is zoals het is”, zegt Van der Plas alleen maar over de situatie.