Yeşilgöz wil dat politie zich gaat richten op haar kerntaken

Demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz vindt dat de politie zich moet gaan richten op haar kerntaken. “Het moet glashelder worden wat we wel en wat we niet van de politie verwachten”, zei de bewindsvrouw donderdag in het begrotingsdebat met de Tweede Kamer. Politiemensen, zoals wijkagenten, worden bijvoorbeeld vaak ingezet bij de eerste opvang van verwarde mensen. Yeşilgöz vindt het veel te makkelijk om dit bij de politie neer te leggen “omdat die nu eenmaal altijd in de lucht zijn”.

“De politie kan het niet alleen. De sociale sector en de zorg moeten ook flink aan de bak”, zei Yeşilgöz. Zij reageerde daarmee op de zorgen die er breed in de Tweede Kamer leven over de inzet van onder meer wijkagenten. Die worden volgens diverse fracties als duizenddingendoekje gebruikt en dat gaat ten koste van hun werk in de wijken.

Ook de inzet van wijkagenten bij demonstraties van actiegroep Extinction Rebellion (XR) gaat “ten koste van de wijkagent”, zei fractievoorzitter Mirjam Bikker van de ChristenUnie woensdag in het debat. “De agent moet niet de sluitpost, maar het hart van het politiewerk worden.”

“We moeten de komende tijd het gesprek voeren hoe we de schaarse politiecapaciteit in de toekomst zo doelmatig mogelijk inzetten”, zei Yeşilgöz. Ook zij vindt dat wijkagenten “hard nodig”zijn in de wijk.