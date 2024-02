Zaltbommel: geen integriteitsonderzoek om burgemeesterswoning

De gemeenteraad van Zaltbommel stelt geen integriteitsonderzoek in naar het handelen van burgemeester Pieter van Maaren. Dat besluit heeft de raad woensdagavond genomen in een besloten vergadering. De burgemeester lag onder vuur omdat hij zich niet aan de regels had gehouden bij het vervangen van de ramen van zijn monumentale woning.

Van Maaren had geen toestemming gevraagd voor het plaatsen van kozijnen met dubbelglas in zijn huis. Voor rijksmonumenten gelden wat dat betreft strenge regels. De burgemeester mocht binnenshuis wel ramen achter de bestaande kozijnen plaatsen, maar liet de kozijnen en ramen in plaats daarvan helemaal vervangen. In een brief aan de raad schreef Van Maaren al dat hij “ook voor dit 20e-eeuwse onderdeel van het rijksmonument vooraf advies en toestemming had moeten vragen”. Hij beloofde alsnog de vereiste vergunning aan te vragen.

De monumentencommissie van Zaltbommel sprak in regionale media van een integriteitskwestie. Volgens het Brabants Dagblad heeft de voorzitter van de plaatselijke commissie daar ook melding van gedaan bij de provincie Gelderland. Maar de gemeenteraad gaat dat dus verder niet onderzoeken.

In de besloten vergadering heeft de raad met Van Maaren afgesproken dat hij de raadsleden actief zal blijven informeren over de vergunningsprocedure die nu in gang is gezet. Ook heeft de burgemeester toegezegd dat hij “er alles aan zal doen” om een positief advies te krijgen van de monumentencommissie en de Omgevingsdienst Rivierenland.