Voorjaarsvakantie van start op scholen in regio zuid

Op scholen in het zuiden van Nederland begint vrijdagmiddag de voorjaarsvakantie. Onder die regio vallen heel Zeeland en Limburg, vrijwel heel Noord-Brabant en delen van Gelderland. Scholen in de regio’s midden en noord moeten nog een week wachten, hun voorjaarsvakantie begint volgende week vrijdag.

De start van de voorjaarsvakantie in de regio zuid valt samen met het begin van carnaval, dat in Nederland van oudsher vooral onder de grote rivieren wordt gevierd. Officieel begint carnaval op zondag 11 februari, maar op veel plekken zijn ook op ‘carnavalsvrijdag’ en zaterdag al feesten en optochten. Het feest duurt tot en met dinsdag, een dag voor Aswoensdag, waarop in de christelijke traditie de vastentijd begint die tot Pasen duurt.