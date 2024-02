Stroomstoring in carnaval vierend Oss verholpen

De stroomstoring die ruim 27.000 adressen in vooral Oss in Noord-Brabant trof, is verholpen. “Alles doet het weer, alles is weer aangesloten. Overal is weer stroom”, meldt een woordvoerder van netbeheerder Enexis. In totaal duurde de storing ongeveer twee uur. In Oss wordt momenteel carnaval gevierd.

Volgens de woordvoerder was er een storing in een elektriciteitshuisje, en die is verholpen. Wat er precies aan de hand was, weet de zegsman nog niet.

De storing werd rond 17.45 uur gemeld, meldde Enexis eerder op de eigen website. Rond 19.50 uur vertelde de zegsman dat de problemen voorbij waren.

In hoeverre carnavalsvierders hun gefeest moesten staken, is onduidelijk. De zegsman van Enexis zei eerder dat er ongetwijfeld carnavalsvierders waren getroffen. Een woordvoerder van de gemeente Oss liet weten dat het carnavalsfeest in een grote tent in het centrum gewoon kon doorgaan, aangezien er een aggregaat is waardoor er wel stroom was. Ook verschillende cafés zouden noodstroom hebben gehad.