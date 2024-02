Bedreigde agent veroordeeld na duik in politiesysteem

Een 57-jarige politieman uit Roermond is maandag door de rechtbank in Zwolle tot 40 uur voorwaardelijke werkstraf veroordeeld. Hij zocht voor privédoeleinden van 281 personen informatie op in politiesystemen.

Het opzoeken van onder meer adressen en kentekens in het politiesysteem buiten het werk om zonder geldige reden is strafbaar. De 57-jarige Süleyman O. zei zich bedreigd te voelen. Dat hij die bedreiging niet met de chef besprak, weet hij aan de werksfeer. O deed meerdere keren aangifte van racisme binnen de politie.

Süleyman O. is een van de hoofdrolspelers in de documentaire De Blauwe Familie van KRO-NCRV. Hierin stelden zes agenten met een migratieachtergrond aan de kaak dat ze werden gediscrimineerd. Het Openbaar Ministerie zag geen verband tussen de strafbare feiten en de melding van racisme.

“Het is in het belang van iedere burger dat de politie zorgvuldig met zijn of haar gegevens omgaat”, zei de rechter maandag. O. zocht in de systemen informatie op over familieleden, zijn woonomgeving en trok de nieuwe vriend van zijn dochter na. Hij maakte volgens de rechters op geen enkele wijze aannemelijk dat het opzoeken van die informatie noodzakelijk was voor zijn werk.

De rechtbank houdt wel de mogelijkheid open dat de perikelen op de werkvloer een rol speelden bij de feiten. De rechters kwamen lager uit dan de door het OM gevraagde 100 uur taakstraf, ook omdat de veroordeling waarschijnlijk gevolgen zal hebben voor zijn werk.