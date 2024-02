FNV: grensoverschrijdend gedrag op ministerie VWS ook door top

Ambtenaren op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben te maken “met pesten, intimidatie, discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag”, concludeert vakbond FNV na een onderzoek onder medewerkers van het departement. Daders worden niet aangepakt en de top van het ministerie maakt zich vaak zelf ook schuldig aan wangedrag, stelt de bond.

Volgens de FNV wordt grensoverschrijdend gedrag in bijna twee op de drie gevallen veroorzaakt door een leidinggevende. Ongeveer een derde van de gevallen wordt toegeschreven aan een collega.

Een op de drie ambtenaren voelt zich niet vrij om in een overleg een afwijkende mening te geven en ruim een kwart voelt zich niet respectvol behandeld. Meer dan een derde durft een collega of leidinggevende niet aan te spreken op ongewenst gedrag.

Volgens de bond overweegt meer dan een kwart van de ondervraagde medewerkers ergens anders werk te zoeken. Meer dan twintig medewerkers melden dat ze suïcidale gedachten hebben gekregen.

De FNV had eind vorig jaar een eerste rondgang gehouden onder ongeveer honderd medewerkers van het ministerie. Daar zijn enkele duizenden mensen in dienst. In die rondvraag kwamen ook berichten over grensoverschrijdend gedrag naar voren. FNV zei toen dat het niet ging om de politieke top, maar om leidinggevenden op een lager niveau. De top van het ministerie werd op de hoogte gebracht van de eerste bevindingen, maar greep volgens de bond niet genoeg in.

Bij verder onderzoek, waar bijna zeshonderd ambtenaren aan meededen, kwamen meer meldingen naar boven. Bovendien zou het ook misgaan in de hoogste lagen van het ministerie. “De verhalen die wij kennen doen op geen enkele manier onder voor de excessen bij de publieke omroep. Het is alarmerend dat zich tot aan de top toe daders bevinden. Dat zijn nu juist de mensen die het goede voorbeeld moeten geven”, aldus de FNV.

De problemen spelen volgens het onderzoek vooral bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Ook de afdeling Plaatsvervangend Secretaris Generaal Directies (PSGD) wordt genoemd. Binnen de ambtelijke organisatie is dat de afdeling van de op een na hoogste persoon op het ministerie, na de secretaris-generaal. De FNV wil dat leidinggevenden “die onveiligheid veroorzaken en in stand houden” worden vervangen en dat er een cultuuromslag komt. De vakbond zegt dat klagende ambtenaren geschorst zijn of ontslagen dreigen te worden, en wil dat die procedures worden stilgelegd.