Onzeker of het lukt asielzoekers Ter Apel onder 2000 te krijgen

Het is nog hoogst onzeker of het voor 20 februari gaat lukken het aantal asielzoekers in het opvangcentrum in Ter Apel terug te brengen tot maximaal 2000. Dit zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dinsdag. Vanaf 20 februari moet het COA zich houden aan de afspraak voor het maximumaantal. In het Groningse opvangcentrum verblijven momenteel elke dag zo’n 2200 tot 2250 asielzoekers. Een klein deel daarvan brengt door het gebrek aan ruimte de nacht door in de crisisnoodopvang in Borger-Odoorn (Drenthe).

Op 23 januari oordeelde de rechter in een kort geding aangespannen door gemeente Westerwolde dat het COA het maximumaantal van 2000 asielzoekers niet meer mag overschrijden. Het COA kreeg vier weken de tijd om aan die afspraak te voldoen. De rechtbank legde het COA een dwangsom op van 15.000 euro voor elke dag dat er te veel asielzoekers in het aanmeldcentrum worden opgevangen, met een maximum van 1,5 miljoen euro.

De woordvoerder van het COA zegt dat er “ontzettend hard gewerkt wordt” om ervoor te zorgen dat er meer plekken komen. “Het is onze inzet om het te redden.” Het COA verwacht pas medio 2025 effecten van de recent aangenomen spreidingswet. Elke provincie heeft met haar gemeenten tot 1 november dit jaar de tijd om onderling het aantal opvangplekken te regelen waarvoor die provincie verantwoordelijk is.