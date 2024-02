Strafzaak over ontvoering 15-jarige jongen in Amsterdam begint

De rechtbank in Amsterdam begint dinsdag met de meerdaagse strafzaak over de ontvoering van een 15-jarige jongen, die op straat in Amsterdam een bestelbus werd ingesleurd en meegenomen. Ongeveer drie kwartier later wisten agenten hem op de snelweg naar Utrecht te bevrijden.

Op 10 januari vorig jaar kreeg de politie rond 08.40 uur een melding dat een jongen door meerdere mensen in een wit busje werd geduwd in de Tweede Jan Steenstraat, in de Amsterdamse wijk De Pijp. De bestemming was volgens de politie een afgehuurd vakantiehuisje in Langbroek in de provincie Utrecht. De politie lokaliseerde de bestelbus op de A27, ter hoogte van Groenekan. Bij de aanhouding op de snelweg loste de politie waarschuwingsschoten. De jongen zat vastgebonden en geblinddoekt in de bus en werd bevrijd. Hij was lichamelijk ongedeerd.

De drie mannen die bij hem in de bus zaten, werden meteen aangehouden op verdenking van ontvoering. In maart werden nog vier arrestaties verricht. De zeven verdachten, vijf mannen en twee vrouwen, worden beschuldigd van betrokkenheid bij de ontvoering. Justitie denkt dat een geëscaleerd conflict mogelijk de reden was voor een aantal mensen om hem te ontvoeren. Het conflict ontstond na een gewapende overval in een woning aan het Minervaplein in Amsterdam-Zuid, waarbij op 18 december 2022 een bedrag van 200.000 euro is buitgemaakt.

De rechtbank trekt minimaal vier dagen uit voor de behandeling van de strafzaak. De eerste zittingsdag staat in het teken van het bespreken van de feiten en er is tijd ingeruimd voor spreekrecht door het slachtoffer. Donderdag zet het Openbaar Ministerie de bewijzen uiteen en volgen de strafeisen. De zaak gaat over drie weken, op 5 en 6 maart, verder met de pleidooien van de verdediging en de reactie van het OM daarop. De rechtbank doet op 13 mei uitspraak.