Carnavalsweekend zorgt voor topdrukte in treinen

De NS heeft het afgelopen carnavalsweekend flink meer mensen van en naar de festiviteiten vervoerd dan vorig jaar. Na het analyseren van de reizigersstromen op de grootste stations in Noord-Brabant en Limburg, concludeert de NS dat er op zaterdag 5 procent meer reizigers waren. Zondag was nagenoeg even druk als vorig jaar.

Vooral de drukte op zaterdag in Breda springt eruit, daar waren drie keer zoveel mensen als tijdens een normale zaterdag. Veelal kwamen die reizigers uit Rotterdam, weet een woordvoerder. Den Bosch was dan weer populairder bij mensen uit Utrecht en Amsterdam. “Dat is ook wel logisch gezien de lijnen daarheen.” Op de stations Tilburg en Maastricht was het zaterdags ook erg druk, op zondag gold dat voor Sittard.

De NS had 250 extra schoonmakers ingezet. Zij konden naast vooraf gepland werk ook op meldingen afgaan die door NS-personeel of reizigers werden ingediend. Er kwamen twee keer zoveel meldingen als normaal binnen. Aangezien “we met zoveel treinen rijden en er twee keer zoveel vuil is”, was de extra inzet mogelijk niet voldoende. Schoonmakers moesten “tegen de klippen opwerken”, zegt de woordvoerder.

Opvallend vaak werden confettikanonnen afgeschoten in de coupés. “Een hel voor een schoonmaker. Het geeft een bende, de hele trein zit onder.” Snippers raken “tot in de bagagerekken”, en daar kunnen mensen volgens de woordvoerder ook nu nog last van hebben. Verder is het weekend, op het leegspuiten van een brandblusser in de trein na, zonder excessen verlopen.

Reizigersvereniging Rover zag het aantal meldingen over vieze treinen afgelopen weekend niet toenemen. Directeur Freek Bos denkt dat mensen mogelijk pas donderdag klagen wanneer de treinen dan nog steeds vies zijn. “De afgelopen dagen was er meer begrip. Zeker in Noord-Brabant en Limburg zullen reizigers niet vreemd op hebben gekeken als de trein minder schoon was.” Maar de directeur verwacht ook buiten die provincies nog begrip van reizigers “als er confetti in de trein ligt”.