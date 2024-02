Timmermans vindt opstelling VVD te vaag

GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans vindt dat Dilan Yeşilgöz te onduidelijk is over de voorkeur van haar VVD voor een toekomstige regering. “De VVD schenkt nog steeds geen klare wijn over waar ze staat. Yeşilgöz weigert aan te geven of ze wel of niet wil regeren.”

“We zijn geen steek opgeschoten sinds 23 november”, de dag na de verkiezingen, zegt Timmermans in het debat over het verslag van de informateur. Hij verbaast zich erover dat Wilders niet meteen door wil praten over een minderheidskabinet met VVD en BBB en gedoogsteun van NSC, en ziet de opstelling van de VVD als enige uitleg daarvoor. “Als de VVD er niet aan mee wil doen, dan kan je wel ophouden.”