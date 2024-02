Asielzoekers mogen van Petten naar Schagen verhuizen

Ongeveer 250 asielzoekers die nu in Petten worden opgevangen, kunnen binnenkort verhuizen naar Schagen in dezelfde gemeente. Een geplande opvang daar heeft een vergunning van de gemeente en een ontheffing van de provincie gekregen. De locatie mag een jaar openblijven.

De opvang is waarschijnlijk vanaf 1 april beschikbaar. De asielzoekers mogen er van de provincie Noord-Holland maximaal een jaar blijven. “Na dat jaar wordt de inrichting verwijderd en worden de gronden teruggebracht in oorspronkelijke staat”, aldus de gemeente donderdag. De locatie ligt in een zogenoemd bijzonder provinciaal landschap. Over een paar jaar moet er een woonwijk komen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wilde de opvang in Schagen overnemen en tot vijf jaar lang gebruiken. Dat kan nu niet op deze locatie, maar de gemeente zegt te zoeken naar een oplossing voor een langere periode.

De opvang bij het strand aan de rand van Petten moet dicht vanwege de uitstoot van stikstof. De locatie heeft namelijk geen vaste stroomvoorziening en is afhankelijk van generatoren. Die zouden te veel stikstof in het naastgelegen Natura 2000-gebied laten terechtkomen. Het COA wilde de opvang eigenlijk overnemen, maar zag daarvan af na berekening van de emissie.