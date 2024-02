Klimaatactivisten XR demonstreren bij ministerie van Financiën

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) demonstreren donderdagochtend bij het ministerie van Financiën in Den Haag. Ze blokkeren de hoofdingang, waardoor daar niemand naar binnen kan.

Met de actie protesteren de activisten tegen overheidssubsidies voor de fossiele industrie. “Na maanden wachten bleken het grotendeels langetermijnplannen te zijn die doorgegeven worden aan een volgend kabinet. De klimaat- en ecologische crisis laten geen ruimte voor uitstel. De regering moet per direct alle fossiele subsidies afschaffen”, aldus de organisatie.

Als gevolg van de actie stonden enkele honderden medewerkers van het ministerie even buiten in de regen, maar later konden ze via een alternatieve ingang toch het gebouw in. De politie is gearriveerd. Er zijn enkele tientallen activisten aanwezig.

De klimaatactivisten kondigen aan op zaterdag 6 april opnieuw de A12 in Den Haag te gaan blokkeren, naar eigen zeggen voor de 37e keer.