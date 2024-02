Warmste 15 februari ooit en eerste officiële lentedag van het jaar

In De Bilt steeg het kwik donderdag naar 15,3 graden. Hiermee gaat deze dag de boeken in als warmste 15 februari ooit gemeten, meldt Weeronline. Het vorige warmterecord voor 15 februari stond op 15,1 graden en stamde uit 1998. Met deze temperatuur van meer dan 15 graden in De Bilt is ook sprake van de officiële eerste lentedag van het jaar.

In Woensdrecht werd het donderdag om 14.30 uur zelfs 17,9 graden. Volgens de weerdienst was het niet eerder zo warm op 15 februari op een weerstation in Nederland. In 1958 werd op het voormalige weerstation Epen in Limburg een temperatuur van 17,6 graden gemeten. Van de huidige weerstations dateert het vorige record uit 2017, toen werd het in Maastricht 17,1 graden.

Temperaturen boven de 15 graden komen steeds vaker voor in februari, stelt Weeronline. Gebruikelijk is een temperatuur van 6 tot 7 graden halverwege februari.