Zes jaar cel in coldcase verkrachtingen Schiedam en Vlaardingen

De rechtbank in Rotterdam heeft de 53-jarige Schiedammer Marcel B. donderdag veroordeeld tot zes jaar cel, voor twee verkrachtingen in 2010. In augustus van dat jaar dwong B. in zijn woonplaats een 15-jarig meisje onder bedreiging van een mes tot seksuele handelingen, in de kelderbox van de flat waar zij woonde. Enkele weken later trof een 13-jarig meisje hetzelfde lot, in de kelderbox van een flat in Vlaardingen.

De zaken bleven lang onopgelost. Een coldcaseteam van de politie blies het onderzoek in 2020 nieuw leven in. Dankzij een grootschalig DNA-onderzoek kwam B. definitief als verdachte in beeld. Zijn DNA kwam overeen met sporen in de twee verkrachtingszaken. Het meest opmerkelijke opsporingsmiddel in het onderzoek was de publiekelijke verspreiding van een hologram, gemaakt op basis van het signalement van de dader. Dit leverde honderden tips op. Op 16 januari vorig jaar hield de politie B. aan. Hij heeft alle beschuldigingen ontkend.

Het Openbaar Ministerie had acht jaar cel geëist. De rechtbank sprak B. vrij van een poging tot aanranding van een meisje in Vlaardingen, opnieuw in een kelderbox. Ook het witwassen van ruim 100.000 euro achtte de rechtbank niet bewezen. De gedeeltelijke vrijspraak heeft geleid tot het opleggen van een lagere straf dan geëist.