Arib vanaf 1 maart voorzitter Maatschappelijke Raad Schiphol

Oud-Kamervoorzitter Khadija Arib is vanaf 1 maart de nieuwe voorzitter van de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). De MRS geeft sinds 2023 gevraagd en ongevraagd advies aan demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers over de luchthaven. In de raad zitten omwonenden, experts, wetenschappers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, zoals natuur- en milieuorganisaties.

Arib is “vereerd” en “enthousiast” over het voorzitterschap. “Het is cruciaal om de stem van de omwonenden en maatschappelijke organisaties te laten horen, in onze inspanningen voor een gebalanceerde leefomgeving rondom Schiphol. Ik kijk er enorm naar uit om samen met de leden van de MRS op een constructieve manier aan dit doel te werken.”

“Gezien haar kwaliteiten, kennis en jarenlange inzet voor de publieke zaak, zal Khadija Arib als voorzitter van de MRS een waardevolle bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit van de omgeving van Schiphol”, aldus minister Harbers, die Arib vorige week benoemde tot voorzitter.

Arib was van januari 2016 tot april 2021 voorzitter van de Tweede Kamer. Ze vertrok daarna als PvdA-Kamerlid toen er meldingen over haar waren gedaan van grensoverschrijdend gedrag tijdens haar periode als Kamervoorzitter. Ze noemde het onderzoek naar die meldingen in oktober “een uiting van achterbakse politiek”, bedoeld om haar als persoon te beschadigen.

Arib is benoemd als voorzitter van de MRS voor een periode van vier jaar. De raad verwacht dat ze een “waardevolle bijdrage” zal leveren aan ontwikkeling en verbetering van de leefomgeving van de luchthaven, dankzij “haar uitgebreide maatschappelijke en bestuurlijke ervaring en brede netwerk in de politiek”.