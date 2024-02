Recordaantal jongeren voor het eerst in aanraking met politie

Het aantal jongeren dat voor het eerst een misdrijf pleegt, loopt op. In 2022 werden 17.000 jongeren tussen de 12 en 18 jaar verdacht van een misdrijf. Daarvan gingen er 11.000 voor het eerst de fout in, wat neerkomt op zo’n 66 procent. Dat aandeel was volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) niet eerder zo hoog.

De jongeren die voor het eerst met politie in aanraking komen worden first offenders genoemd. Zij werden in 2022 vooral verdacht van winkeldiefstal, en in mindere mate van mishandeling en geweldpleging.

Volgens het CBS geldt de toename voor zowel jongens als meisjes. Ruim 80 procent van de 4000 minderjarige meisjes die verdacht werden van een misdrijf ging voor het eerst de fout in. In 2014 was dit nog zo’n 70 procent. Van de ongeveer 13.000 verdachte jongens was 60 procent een first offender, tegenover ongeveer de helft in 2014.