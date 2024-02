Veertien mensen veroordeeld voor bestormen OPCW-gebouw Den Haag

Veertien mensen zijn vrijdag veroordeeld omdat ze in december 2021 betrokken waren bij een bestorming van het kantoor van de internationale Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag.

Tien verdachten kregen een celstraf van drie maanden voor het binnendringen van het gebouw. Vier anderen hadden daarbij een beveiliger van de OPCW geslagen en agenten geslagen en geduwd, stelde de rechtbank vast. Zij moeten nog een maand langer de gevangenis in. Twintig andere verdachten zijn vrijgesproken, omdat het niet duidelijk is geworden of ze in het gebouw zijn geweest of alleen op het terrein buiten.

De demonstranten drongen het gebouw van de OPCW binnen tijdens een protest van de Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan. Ze demonstreerden onder meer tegen het vermeende gebruik van chemische wapens in Koerdische dorpen door Turkije.

Bij het protest werden twee ladders tegen een metershoog hek rond het gebouw gezet. Demonstranten konden zo op het beschermde terrein komen. Vervolgens konden mensen via een geforceerde draaideur het gebouw in. Binnen braken ze andere beveiligde deuren open. Ongeveer honderd medewerkers sloten zichzelf op in hun kantoor.

De OPCW is in 1997 opgericht om chemische wapens uit te bannen. De organisatie kreeg daar in 2013 de Nobelprijs voor de Vrede voor. Vrijwel alle landen in de wereld zijn bij de organisatie aangesloten. Het hoofdkantoor staat aan de Johan de Wittlaan in Den Haag, tegenover het Catshuis en niet ver van het voormalige Joegoslavië-Tribunaal.