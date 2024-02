27e winter op rij zonder Elfstedentocht

Het is ook deze winter weer niet koud genoeg geweest om de Elfstedentocht te organiseren. Dat maakt het de 27ste winter op rij zonder de legendarische schaatstocht. Een record, meldt Weeronline. De laatste Elfstedentocht dateert van 4 januari 1997.

De vorige recordlange periode zonder Elfstedentocht liep van 18 januari 1963 tot 21 februari 1985, waarna een einde kwam aan 21 winters zonder Elfstedentocht. Er volgden toen zelfs twee winters achtereen waarin het ijs dik genoeg was om de tocht te organiseren.

Of er ooit nog een Elfstedentocht komt is de vraag, aldus Weeronline. Door klimaatverandering worden de winters in ons land steeds warmer en zal de kans op de ‘Tocht der Tochten’ steeds kleiner worden. Sinds de jaren 60 is de gemiddelde wintertemperatuur maar liefst 2 graden gestegen. Ook de huidige winter verloopt tot dusver zacht en het ziet er niet naar uit dat er de komende weken nog verandering in komt.

Begin januari kon er overigens wel een paar dagen worden geschaatst. Toen had het korte tijd flink gevroren.