COA: deadline uitspraak Ter Apel vervalt woensdag middernacht

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moet woensdag om middernacht voldoen aan de uitspraak van de rechter over het maximumaantal asielzoekers in Ter Apel. Een woordvoerder van het COA laat dinsdagochtend weten dat de deadline “in de nacht van woensdag op donderdag” afloopt. Dat is volgens het COA maandag afgesproken met de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Een woordvoerster van die gemeente kan de afspraak dinsdagochtend nog niet bevestigen.

Maandag ontstond verwarring over wanneer het COA precies moet voldoen aan de rechtelijke uitspraak. De rechter bepaalde op 23 januari dat het COA vier weken de tijd kreeg om het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel onder de 2000 te krijgen, op straffe van een dwangsom van 15.000 euro voor iedere dag dat dat niet lukt. Het COA ging er eerder van uit dat het zich precies vier weken na het vonnis aan de uitspraak zou moeten houden, dus op dinsdag 20 februari. De gemeente Westerwolde hield het op woensdag 21 februari, vier weken nadat het COA de brief met de uitspraak van de rechter had ontvangen.

Een woordvoerder van de rechtbank liet dinsdag weten dat “in zijn algemeenheid het zo is dat een dag na de betekening de periode van vier weken ingaat”. De betekening is de uitreiking van het vonnis aan de gedaagde partij.

Hoeveel mensen momenteel in Ter Apel verblijven is nog niet duidelijk. De woordvoerder van het COA heeft dinsdagochtend nog geen actuele stand van zaken. Maandagochtend verbleven er nog ruim 2200 asielzoekers in het aanmeldcentrum.