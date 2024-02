Honderden asielzoekers langer in Schijndel en Sint-Oedenrode

Ongeveer 270 asielzoekers mogen voorlopig in Schijndel en Sint-Oedenrode blijven wonen. De gemeente Meierijstad, waar de plaatsen onder vallen, stelt drie opvanglocaties langer beschikbaar, omdat er in het hele land een tekort aan opvangplekken is.

In een voormalig gemeentehuis aan de Markt in Schijndel zitten sinds maart vorig jaar ongeveer 120 asielzoekers. Zij kunnen er nog zeker twee jaar blijven, tot eind februari 2026. In een voormalig kantoorpand in Schijndel mogen tot eind februari volgend jaar ongeveer zeventig asielzoekers worden opgevangen.

Een voormalig vakantiepark in Sint-Oedenrode is een opvanglocatie voor maximaal tachtig minderjarige asielzoekers. Op verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) blijven ze daar voorlopig “in verband met een schrijnend tekort aan opvangplekken voor deze doelgroep”. Het is de bedoeling dat het terrein op den duur een opvang wordt voor maximaal 150 kansrijke asielzoekers.

Meierijstad vangt 150 Oekraïense vluchtelingen op in een voormalig klooster in Veghel. Daar moeten ze op 1 april uit. Een deel verhuist naar een andere vleugel van het klooster. De anderen gaan naar een voormalig kantoor, een voormalig hotel en een voormalige school in de buurt.