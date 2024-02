Rode Kruis monitort situatie in aanmeldcentrum Ter Apel dagelijks

Noodhulporganisatie Rode Kruis monitort elke dag de situatie in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel in Groningen, laat een woordvoerster weten. Vanaf woensdag middernacht moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan de uitspraak van de rechter voldoen over het maximumaantal asielzoekers in Ter Apel. “Als het moment daar is, zullen we kijken wat we kunnen betekenen”, aldus de woordvoerster.

Op dit moment is het Rode Kruis niet actief bij Ter Apel, waar de afgelopen dagen steeds rond de 2200 mensen verbleven. Vanaf donderdag mag het maximumaantal van 2000 niet meer worden overschreden. Eind vorig jaar regelde het Rode Kruis nog dekens, matrassen, kussens, douchecabines, shampoo en zeep voor ruim honderd mensen die in wachtkamers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moesten verblijven toen het in het aanmeldcentrum weer erg druk was. De IND verwerkt de asielaanvragen.

Hoeveel mensen op dit moment in Ter Apel verblijven, is nog niet duidelijk. Dinsdagochtend kon het COA geen actuele stand van zaken geven. Maandagochtend verbleven er nog ruim 2200 asielzoekers in het aanmeldcentrum.

Het Rode Kruis zegt verder “continu” in gesprek te zijn met het COA en de gemeenten die opvang voor asielzoekers regelen. “Het is echt afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt”, zegt de woordvoerster over het niet overschrijden van het maximumaantal asielzoekers per dag. “Op het moment dat het nodig is kan de overheid een beroep op ons doen.”

Het Rode Kruis sprong in de zomer van 2022 uit zichzelf bij, toen het aanmeldcentrum overliep. Toen plaatste de organisatie onder meer tenten voor crisisnoodopvang. Ook werd een speciaal servicepunt opgetuigd, waar mensen bijvoorbeeld hun telefoon konden opladen.