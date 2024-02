Twee mensen opgepakt bij ontmantelen computergijzelbende LockBit

Zeker twee mensen zijn opgepakt bij een grote internationale politie-actie tegen een bende die computersystemen gijzelde met de schadelijke software LockBit. De arrestaties gebeurden in Polen en Oekraïne. In Nederland, de Verenigde Staten, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Finland, Zwitserland en Australië zijn in totaal 34 servers van de cybercriminelen uit de lucht gehaald.

De Europese politiedienst Europol, die in Den Haag is gevestigd, heeft dinsdag de resultaten van Operatie Cronos naar buiten gebracht. Meer dan tweehonderd accounts met virtueel geld zijn bevroren. Criminelen gebruiken zulke accounts niet alleen om losgeld binnen te krijgen, maar ook om dat geld daarna wit te wassen.

De Verenigde Staten klagen twee Russen aan voor aanvallen met LockBit in dat land. Een van hen wordt ook verantwoordelijk gehouden voor een andere veelgebruikte gijzelsoftware, Sodinokibi. Het is niet duidelijk of het gaat om de twee mensen die in Polen en Oekraïne zijn gearresteerd.

Britse rechercheurs wisten de site van de hackersgroep over te nemen. Op dat platform stonden de namen van slachtoffers die niet snel betaalden. De groep beweerde op de site in Nederland te zijn gevestigd. Ook de technische infrastructuur achter LockBit is nu onder controle van de politie. De gegevens van de servers worden gebruikt om de leiders en anderen op te sporen en te vervolgen.

Lockbit, dat waarschijnlijk is ontwikkeld door Russische hackers, dook eind 2019 op. In enkele jaren tijd groeide het uit tot de meest gevreesde criminele software ter wereld. De ontwikkelaars lieten ook anderen tegen betaling gebruikmaken van de ransomware. Vorig jaar braken gebruikers in bij de grootste bank van China.

Volgens het Delftse beveiligingsbedrijf Fox-IT heeft Lockbit ook tientallen Nederlandse bedrijven en organisaties getroffen, waaronder voetbalbond KNVB. De bond heeft vermoedelijk meer dan 1 miljoen euro losgeld betaald om te voorkomen dat gehackte persoonsgegevens van onder anderen leden op straat zouden komen te liggen.