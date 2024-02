Vergunning opvang 250 asielzoekers in hotel Den Bosch geschorst

Een voormalig hotel in Den Bosch mag voorlopig niet worden gebruikt als tijdelijk asielzoekerscentrum. De vergunning, die maandag was verstrekt door de gemeente, is dinsdag geschorst door de rechtbank. In het gebouw zouden maximaal 250 asielzoekers vijf jaar lang moeten worden opgevangen.

Volgens de gemeente Den Bosch was “een derde partij” naar de rechter gestapt om de vergunning aan te vechten. In afwachting van een inhoudelijke behandeling is de vergunning geschorst. De rechtbank behandelt de klacht binnenkort. De gemeente hoopt dat de eerste asielzoekers volgende week dinsdag naar de nieuwe opvang kunnen verhuizen.

Het asielzoekerscentrum zou aan het Pettelaarpark moeten komen, niet ver van de A2 en het provinciehuis van Noord-Brabant. Den Bosch werkt nog aan een tweede asielzoekerscentrum. Dat zou tien jaar open moeten blijven en 350 asielzoekers moeten opvangen. De beoogde locatie daarvoor is een klein eindje verderop, aan de Kruithoorn. De gemeente zegt van 387 mensen al een zogeheten zienswijze te hebben gehad, waarin burgers hun mening over het azc kenbaar hebben gemaakt. Die gaan onder meer over de gevolgen van de opvang van in totaal zeshonderd asielzoekers voor de woonwijk ernaast, de Gestelse Buurt.