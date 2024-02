Westerwolde nog niet bezig met bestemming dwangsom

De Groningse gemeente Westerwolde zegt nog niet “bezig te zijn” met de besteding van de 15.000 euro die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) elke dag moet betalen als het maximumaantal asielzoekers per dag wordt overschreden in aanmeldcentrum Ter Apel. “Daar gaat de gemeenteraad over”, zegt een woordvoerster.

“Ik zeg niet dat we er niet over nadenken, we hebben het nu nog niet over die situatie”, aldus de gemeentewoordvoerster. Volgens de gemeente mag vanaf woensdag middernacht het maximumaantal van 2000 asielzoekers in Ter Apel per dag niet meer worden overschreden, zoals voorgeschreven in de uitspraak van de rechter. Dat was de uitkomst van een kort geding dat de gemeente aanspande.

De gemeente kon ook nog niet direct zeggen of er een nieuw kort geding wordt aangespannen in het geval dat het maximumbedrag van de dwangsom, 1,5 miljoen euro, bereikt wordt. Dat zou over ongeveer drie maanden kunnen zijn, mits het COA elke dag het maximumaantal asielzoekers overschrijdt. “Dan lopen we heel erg op de zaken vooruit, laten we eerst woensdag afwachten”, aldus de woordvoerster over een nieuwe rechtsgang.