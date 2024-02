Zo’n 84 procent van de Giro555-opbrengst uitgegeven aan Oekraïne

Giro555 heeft tot eind november vorig jaar in totaal 153.052.615 miljoen euro (zo’n 84 procent) van het opgehaalde bedrag voor Oekraïne besteed aan humanitaire hulp. Dat staat dinsdag in de tweede tussenrapportage van de actie Samen in actie voor Oekraïne. In totaal is sinds de start van de landelijke actie op 28 februari 2022 meer dan 184 miljoen euro opgehaald. Het geld is vooral besteed aan noodhulp zoals voedsel, medische zorg en onderdak. Daarmee hebben de samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 volgens het rapport bijna 5 miljoen Oekraïners geholpen.

153.847 huishoudens kregen financiële hulp. Ook werden 698.689 voedselpakketten, 716.036 hygiëne pakketten en 654.334 maaltijden uitgedeeld. Daarnaast kregen 157.137 volwassenen en 264.059 kinderen met bijvoorbeeld een trauma ook psychische hulp.

Het rapport laat verder een verschuiving zien in de hulpverlening voor Oekraïners die naar buurlanden zijn gevlucht. De hulp was eerst vooral gericht op de opvang van deze groep, maar omdat de oorlog voortduurt, nu vaker op integratie, psychische hulpverlening en werk. Verder focussen de samenwerkende hulporganisaties zich op de wederopbouw van Oekraïne, zoals het herstellen van woningen en infrastructuur.

“Samen met onze Oekraïense partner zijn we na de damdoorbraak in Zuidoost-Oekraïne gaan helpen door nieuwe watertorens te plaatsen”, zegt directeur van Cordaid en actievoorzitter Heleen van den Berg. In de regio Dnipro is inmiddels de eerste watertoren neergezet. De tweede volgt binnenkort. Deze torens zorgen voor de watervoorziening voor 2.104 inwoners. Ook in de regio’s Cherson en Donetsk worden watertorens en -bronnen hersteld en filtersystemen geïnstalleerd. Cordaid verwacht deze activiteiten deze maand af te ronden, waardoor 33.400 mensen kunnen rekenen op een stabiele watervoorziening.

De hulporganisaties blijven zoeken naar mogelijkheden om hulp te verlenen als het geld op is. Zo heeft Save the Children een Humanitair Fonds om de hulp voort te zetten. Cordaid werkt daarvoor samen met een Oekraïense partner aan een plan. De hulporganisatie wil dat de Oekraïense overheid de vergoeding van behandelingen in klinieken overneemt. Deze behandelingen worden volgens het rapport nu nog vergoed met de opbrengst van de actie.