Het brugdek dat woensdagochtend werd getakeld in Lochem is op minstens twee slachtoffers gevallen. Dat meldt de Nederlandse Arbeidsinspectie. Voor zover bekend zijn er in totaal vier mensen gewond geraakt, van wie drie zwaargewond. De Arbeidsinspectie gaat naar Lochem om daar onderzoek te doen naar het ongeval met de in aanbouw zijnde brug.