Gemeente Westerwolde vindt dat COA te laat actie onderneemt

De gemeente Westerwolde is kritisch op de manier waarop het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft geprobeerd zich aan de afspraken met de gemeente te houden over het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens een woordvoerder had het COA eerder actie kunnen ondernemen, maar komt het nu op het laatste moment aan.

Vanaf middernacht in de nacht van woensdag op donderdag mogen maximaal 2000 asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn. Lukt dit niet, dan krijgt het COA een dwangsom van 15.000 euro per dag (tot een maximumbedrag van 1,5 miljoen euro) dat het aantal wordt overschreden, besloot de rechter vorige maand.

Het COA vond dinsdag de mogelijkheid om voor het verstrijken van de deadline in ieder geval 240 asielzoekers naar een tijdelijke opvanglocatie in Biddinghuizen over te brengen. Tegen EenVandaag zei het COA te verwachten dat het gaat lukken om zich aan de afspraak van 2000 asielzoekers te houden. Maar dat had drie weken geleden ook al gekund, zegt de woordvoerder van Westerwolde. Nu komt het op het allerlaatste moment aan, vindt de gemeente.

De woordvoerder benadrukt wel dat de gemeente blij is dat het COA zich hiermee “voor het eerst in maanden” aan de afspraken lijkt te gaan houden.

Voor de naleving van de afspraken vertrouwt de gemeente Westerwolde op de cijfers die het COA zelf aanlevert. De woordvoerder zegt dat het niet in het belang van het COA is om daarover te liegen. Bovendien is de gemeente zelf ook regelmatig in het aanmeldcentrum aanwezig, bijvoorbeeld in de vorm van boa’s. Als er te veel asielzoekers aanwezig zijn, zien zij dat, zegt de woordvoerder.