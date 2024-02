Omgekomen slachtoffers brugongeval Lochem zijn Pool en Belg

De twee mensen die woensdag omkwamen door het brugongeval in Lochem, zijn een Pool en een Belg. De twee mannen waren er aan het werk. Dat meldt de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Bij het takelen raakte een van de bogen van de brug in aanbouw los. Door het ongeluk raakten twee andere personen gewond.

De arbeidsinspectie heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar het ongeluk. Daarvoor is het belangrijk de plaats delict veilig te stellen, geeft de woordvoerder aan. Dat er een strafrechtelijk onderzoek is opgestart, is de gebruikelijke procedure, omdat er mensen zijn omgekomen, vertelt de woordvoerder verder.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is een verkennend onderzoek gestart. “We zijn er geweest, hebben mensen gesproken en informatie opgehaald”, zegt een woordvoerder van de raad. Of de raad uiteindelijk door zal gaan met een onderzoek, wordt later bepaald. Eerst wordt nog met de vergaarde gegevens aan de slag gegaan.

Eerder liet de raad al weten naar Lochem te gaan en te bekijken of het een onderzoek kan doen waar veiligheidslessen uit te trekken zijn voor toekomstige situaties.