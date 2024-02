Rutte meelevend na dodelijk ongeval met brugdeel Lochem

Demissionair premier Mark Rutte reageert meelevend op het ongeval in Lochem waar twee mensen zijn omgekomen toen ze onder een naar beneden vallend gedeelte van een nieuwe brug terechtkwamen. Op X spreekt hij van “tragische berichten over heftig ongeval in Lochem waar na het instorten van een deel van een brug twee dodelijke slachtoffers en twee gewonden zijn te betreuren. Ik wens de nabestaanden en alle betrokkenen veel sterkte toe”.

Ook minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat is geschrokken. “Het vreselijke ongeluk in Lochem waarbij tijdens werkzaamheden een brugdeel naar beneden is gevallen raakt mij zeer. Ik wens de nabestaanden van de slachtoffers, de gewonden en alle betrokkenen heel veel sterkte”, meldt hij op X.

Vanuit de Tweede Kamer reageert BBB-leider Caroline van der Plas ook op het berichtenplatform: “Verschrikkelijk dit. Veel sterkte aan alle betrokkenen en nabestaanden van de slachtoffers.”