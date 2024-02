BAM weet nog niet wanneer werk aan brug in Lochem verdergaat

Bouwbedrijf BAM kan nog niet zeggen wanneer de werkzaamheden op de bouwplaats in Lochem worden hervat na het ongeluk met een brug in aanbouw woensdag. “Dat is afhankelijk van een lopend onderzoek en van wanneer de locatie door de Arbeidsinspectie weer wordt vrijgegeven. Wij gaan niet speculeren over hoelang dit gaat duren”, stelt een woordvoerder.

De werkzaamheden liggen nu volledig stil. Het ging mis toen tijdens het takelen een van de bogen van de brug losraakte. Twee mensen zijn om het leven gekomen en twee anderen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk.

“De verslagenheid overheerst nog steeds. Vandaag gaat de aandacht uit naar de ervaringen en emoties van de medewerkers en andere betrokkenen ter plekke”, zegt de woordvoerder van BAM.

“Zodra de locatie wordt vrijgegeven door de autoriteiten zullen we zorg dragen voor de veiligheid van de constructies en steigers. Dan pas kunnen we inspecteren wat de schade is en kijken welke vervolgstappen noodzakelijk zijn”, vervolgt de woordvoerder van het bouwconcern. “En dat vergt overleg met diverse partijen, die nu ook tijd en de gelegenheid moeten hebben om een en ander te verwerken.”