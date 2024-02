Bouwbedrijf BAM haalde eigen, aangescherpte veiligheidsdoel niet

Bouwbedrijf BAM heeft zijn eigen, aangescherpte veiligheidsdoel vorig jaar niet gehaald. Het aantal ongelukken met medewerkers daalde weliswaar in vergelijking met voorgaande jaren, maar in zijn donderdag gepubliceerde jaarverslag meldt BAM dat het er nog altijd te veel waren.

In 2023 wilde BAM eigenlijk dat het aantal ongelukken met medewerkers per miljoen gewerkte uren niet hoger zou uitvallen dan 3. Uiteindelijk telde de beursgenoteerde bouwer 3,4 ongelukken per miljoen gewerkte uren waarbij eigen werknemers van BAM betrokken waren.

Met dat cijfer zou BAM wel de doelstellingen van de voorgaande jaren hebben gehaald. Toen mikte het bedrijf op maximaal 3,5 ongelukken per miljoen gewerkte uren. Maar in 2022 telde BAM per miljoen gewerkte uren 3,7 ongelukken.

Het bedrijf plaatst ook een kanttekening bij deze metingen. De berekening gaat alleen over ongelukken waardoor personeel minstens één werkdag niet kon werken, maar er gaat ook weleens iets mis zonder dat daardoor werkdagen verloren gaan. Ook ernstige ongelukken komen daardoor niet altijd in de graadmeter terecht.

BAM schrijft vorig jaar extra veiligheidsmaatregelen te hebben genomen. In Nederland ging de aandacht specifiek uit naar “incidenten van het type met hoge risico’s” zoals botsingen of valpartijen van grote hoogte.

“Alle inspanningen zijn erop gericht de doelstelling te halen”, zegt een woordvoerder. “Dat dit vorig jaar niet is gelukt, heeft te maken met ongevallen die onverhoopt en onverwachts toch plaatsvinden.”

In april vorig jaar overleed een BAM-medewerker bij een ernstig ongeluk. Het ging om de machinist van een bouwkraan die in botsing kwam met een goederentrein bij Voorschoten. Dit zorgde ook voor de ontsporing van een passagierstrein op het naastgelegen spoor, waardoor een aantal passagiers gewond raakte. Naar dit ongeluk lopen onderzoeken, onder andere van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Deze week ging het mis op een bouwplaats in Lochem waar BAM aan een nieuwe brug werkt. Bij takelwerkzaamheden stortte een brugdeel neer, waarbij twee mensen overleden en twee personen gewond raakten. BAM zei met “grote droefheid” kennis te hebben genomen van het ongeluk, maar heeft nog niets gezegd over eventuele betrokkenheid van medewerkers.

Het aantal ernstige ongelukken bij BAM kwam vorig jaar uit op 64, tegenover 63 vorig jaar. Een ongeluk geldt bij BAM als ernstig als het slachtoffer langer dan 24 uur in het ziekenhuis moet blijven of als er bijvoorbeeld sprake is van botbreuken of elektrocutie.